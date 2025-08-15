El incendio que entró desde Ourense avanza por Zamora tras una noche de trabajos de "riesgo"

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar un incendio en la provincia de Zamora - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego que entró desde Ourense continúa su avance por la provincia de Zamora, donde se ha denominado incendio de Castromil, tras una noche de trabajos de "riesgo" en la que se han suspendido maniobras de fuego técnico en una zona, si bien los resultados de la jornada en otras han sido "satisfactorios".

El director técnico de Extinción del incendio de Castromil, Miguel García Rodríguez, ha informado en la mañana de este viernes, 15 de agosto, que durante la última noche el fuego procedente de Ourense ha entrado en la provincia de Zamora por distintos puntos, mientras las maniobras han tenido un resultado "desigual".

En concreto, durante la noche se ha realizado fuego técnico en la zona de Castromil, Villanueva de la Sierra y Villaseca, con resultados "satisfactorios" en estas dos últimas localidad, mientras en la primera hubo que suspender la maniobra debido al "riesgo" para los trabajadores.

Este riesgo se produjo, tal y como ha explicado García, por las condiciones de humedad, temperatura y velocidad del viento, que "dificultaba y ponían en riesgo" a los miembros del operativo de lucha contra incendios.

Este incendio está declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y afecta a la provincia de Zamora desde la jornada del jueves 14 de agosto.