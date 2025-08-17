El incendio de El Herradón (Ávila) afecta a casi 3.000 hectáreas después de "reactivaciones controladas"

Incendio de El Herradón, en Ávila. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha estimado que el incendio declarado en el municipio abulense de El Herradón ha arrasado con 2970 hectáreas de pasto y matorral, después de "alguna reactivación controlada rápidamente" en la tarde del sábado, 16 de agosto, según información de la Consejería de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

Este incendio, declarado este viernes, 15 de agosto, y que se había elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el mismo día de su inicio, arrasó en los primeros 100 minutos con 3,5 kilómetros.

En estos momentos, el incendio se encuentra en IGR 1 con casi una quincena de medios que intentan sofocar el fuego, entre ellos cinco autobombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación