El incendio de Jarilla (Cáceres) puede entrar en Castilla y León al estar "desbocado" en su flanco norte

Un helicóptero colabora en las labores de extinción del fuego, a 14 de agosto de 2025, en Cáceres, Extremadura (España).- Carlos Criado - Europa Press

SALAMANCA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha avisado a la de Castilla y León de que el incendio forestal del municipio cacereño de Jarilla puede entrar a la Comunidad al estar el flanco norte "absolutamente desbocado".

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, ha advertido este domingo, 17 de agosto, de que el flanco norte del incendio está "absolutamente desbocado" tras saltar el Puerto de Honduras y avanzar en dirección a Castilla y León.

"La presidenta (María Guardiola) ha dado instrucciones en el Cecopi para que se informe a Castilla y León de la evolución del incendio hacia su comunidad autónoma. Intentaremos que no sea así, pero con toda probabilidad va a ser así", ha advertido el consejero.

El incendio forestal del municipio cacereño de Jarilla, que ha calcinado ya unas 9.000 hectáreas y alcanza un perímetro de 100 kilómetros, se encuentra a siete kilómetros del límite geográfico con Castilla y León, con las provincias de Salamanca y Ávila.