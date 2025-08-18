El incendio de Jarilla entra en Salamanca y se encuentra en la zona alta de Candelario

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha iniciado en la localidad cacereña de Jarilla ha alcanzado en la noche de este lunes la provincia de Salamanca y se encuentra ya en la cumbre de la Sierra de Candelario, tal y como han confirmado fuentes de INFOCAL a Europa Press pasadas las 21.00 horas.

Las llamas se encuentran en estos momentos en una zona de difícil acceso, por lo que el operativo de Salamanca vigilará su evolución durante la noche, para enviar en la mañana del martes los medios aéreos.

El operativo ha centrado sus intervenciones durante la jornada de este lunes en este incendio, que ha evolucionado durante la jornada de una forma clara por la divisoria entre los valles de Ambroz y del Jerte, por lo que con el paso de las horas se mostraba ya muy próximo a tocar los términos municipales de Candelario y también de la provincia de Ávila.

Por otro lado, el incendio que ha comenzado en el municipio de Freixo en la zona portuguesa de Los Arribes ya se encuentra frente al término municipal de la localidad salmantina de Mieza.

Tal y como ha señalado el Jefe de Jornada del Centro Provincial de Mando en Salamanca, Urko Bondía, es un incendio que ha evolucionado por el Arribe portugués "hasta tocar prácticamente ya el río Duero, sin que se hayan producido saltos hacia la orilla salmantina".

Los trabajos que el INFOCAL lleva a cabo actualmente son "de vigilancia de esos posibles saltos de pavesas a la ribera salmantina", ha concluido Bondía.