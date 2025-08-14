Un incendio llegado de Galicia obliga a desalojar la localidad zamorana de Castromil

ZAMORA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio llegado de Galicia ha obligado a desalojar este jueves la localidad zamorana de Castromil, en el límite con la provincia de Ourense.

El pueblo, de 89 habitantes censados, se ubica también cerca de la Raya con Portugal y es uno de los anejos de Hermisende, en la zona conocida como la Alta Sanabria.

Ya el miércoles, los vecinos habían estado en alerta por un posible desalojo ante el avance de las llamas procedentes del fuego declarado en el municipio de A Mezquita, aunque finalmente el cambio del viento permitió que los habitantes de Castromil pudieran quedarse en sus casas. Ha sido ya tras la evolución de la mañana del jueves cuando se ha tomado la decisión de evacuar.

Como consecuencia de la llegada del fuego y del desalojo del pueblo, la Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 para este incendio.