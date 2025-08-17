El incendio en El Payo (Salamanca) arrasa con más de 3.500 hectáreas y se mantiene en IGR 1

Bombero continúa apagando algunos puntos calientes tras el incendio forestal, a 16 de agosto de 2025, Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

La Junta de Castilla y León ha estimado que el incendio declarado este viernes, 15 de agosto, en el municipio salmantino de El Payo ha arrasado con 3.530 hectáreas en una primera aproximación sobre el impacto de las llamas, según información de la Consejería de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

Este incendio, que se había elevado a IGR 2 el mismo día de su inicio y que había obligado a los vecinos del municipio a ser evacuados de sus domicilios, se encuentra en la actualidad en IGR 1 y se espera una medición más exacta una vez el incendio sea extinguido.

En estos momentos, se encuentran más de una quincena de medios terrestres que intentan sofocar el fuego, entre ellos tres autobombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación