ZAMORA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Puercas de Aliste (Zamora) baja a nivel 1 tras su buena evolución durante la jornada del viernes y después de calcinar más de 4.000 hectáreas en la provincia de Zamora. La evolución de los fuegos en Zamora es buena y se baraja que mañana pueda bajar a nivel 1 el de Molezuelas, iniciado el domingo en Zamora y con evolución en la provincia de León.

En la provincia se ha conseguido manejar con buen resultado el incendio que ha llegado desde la provincia de Ourense por Castromil. Los vecinos de esa localidad pueden ya regresar a sus casas, ha asegurado el delegado de la Junta, Fernando Prada, y el operativo ha conseguido que las llamas apenas entren en la provincia de Zamora. Si la situación es favorable, el resto de vecinos desalojados (los de Pías, Barjacoba, Porto y Villanueva) volverán a casa mañana.

Preocupa ahora un fuego declarado en Porto de Sanabria por la caída de un rayo que avanza hacia la sierra pero sin poblaciones a su alcance. Es de nivel 1 y seguirá así *varios días*, ha detallado Prada.