Un incendio en un solar junto a las piscinas de Villamayor (Salamanca) moviliza medios de extinción

SALAMANCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación declarado este jueves en un solar situado junto a las piscinas municipales de Villamayor (Salamanca) ha movilizado a efectivos de emergencias y de extinción de incendios, sin que se hayan registrado heridos, según han informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y la Junta.

El aviso se ha recibido a partir de las 20.03 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha atendido una docena de llamadas en poco más de cinco minutos que alertaban del fuego.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente, que también ha movilizado medios de extinción.

Según la información de la Junta de Castilla y León, el incendio permanece activo, se ha iniciado a las 20.06 horas en el término municipal de Villamayor y está catalogado con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0. La causa probable del fuego se encuentra en investigación.

En el operativo participan, al menos, dos autobombas y un total de tres medios de extinción movilizados desde el inicio del incendio.