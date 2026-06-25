Un incendio en un solar con vegetación en la calle Manuel Fraga Iribarne de León moviliza a los Bomberos

LEÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en un solar con vegetación situado en la calle Manuel Fraga Iribarne de León ha movilizado en la tarde de este jueves a los servicios de emergencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

En los últimos minutos, la sala de operaciones ha recibido cerca de una decena de llamadas que alertaban de un fuego en una parcela ubicada frente al colegio Gumersindo Azcárate.

El 112 ha dado aviso de la incidencia a los Bomberos de León y a la Policía Local, cuyos efectivos se han desplazado hasta el lugar para intervenir en el incendio y garantizar la seguridad en la zona.