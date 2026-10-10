Un incendio en una vivienda de Sotoserrano (Salamanca) moviliza a los bomberos de Béjar y Tamames

SALAMANCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido este sábado numerosas llamadas que alertaban de un incendio en una vivienda de una sola planta en Sotoserrano (Salamanca), sin que por el momento se haya informado de personas heridas o afectadas por el humo.

El suceso se ha registrado en torno a las 11.26 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha comenzado a recibir los avisos sobre el fuego.

El Centro de Emergencias ha trasladado el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Los efectivos de extinción han movilizado medios desde los parques de Béjar y Tamames para intervenir en el incendio.

Por el momento, no se han comunicado más datos sobre las circunstancias del suceso ni sobre el alcance de los daños materiales.