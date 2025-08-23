Los incendios forestales mantienen cortadas cinco carreteras en CyL, la mayoría en León

Archivo - Uno de los badenes reductores de velocidad situados en una de las carreteras de la provincia de León. - CS - Archivo

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que afectan a varios puntos de Castilla y León mantienen cortadas este sábado, 23 de agosto, un total de cinco carreteras en la Comunidad, la mayoría de ellas en las provincias de León.

En concreto, permanecen cortadas en la provincia de León las carreteras LE-2703 en Portillo de la Reina, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 en Bouzas y LE-7311 en Nogar.

En el caso de la provincia zamorana está cortada debido a los incendios forestales la carretera ZA-103 en Vigo de Sanabria.