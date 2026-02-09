Incibe gestionó 122.223 incidentes de ciberseguridad en 2025, un 26% más que el año anterior

Archivo - Sede del Incibe, en León capital. - INCIBE - Archivo

LEÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con sede en León capital, gestionó en 2025 un total de 122.223 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un aumento del 26 por ciento respecto a 2024.

Incibe-CERT, el equipo de referencia para la gestión de incidentes en la ciudadanía, empresas, proveedores de servicios digitales, entidades de RedIRIS y operadores esenciales e importantes del sector privado, de manera proactiva, detectó y notificó 237.028 sistemas vulnerables relevantes, susceptibles de ser explotados por ciberdelincuentes para acceder a redes o provocar incidentes.

En el ámbito de los operadores esenciales e importantes, alineados con la directiva NIS2, y vitales para el funcionamiento de la sociedad, Incibe atendió 401 incidentes y los principales sectores afectados fueron la banca (34%), el transporte (14%), la energía (8%), infraestructuras de los mercados financieros (7%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%).

En cuanto a los incidentes más frecuentes, en 2025 destacaron los relacionados con el malware, con 55.411 casos, incluyendo virus y otros softwares maliciosos que afectan dispositivos. De éstos, 392 fueron ataques de ransomware, donde los ciberdelincuentes bloquean sistemas o archivos, exigiendo rescates económicos.

De los sistemas infectados controlados por un ciberdelincuente de forma remota (botnet) identificados por Incibe-CERT, el 85 por ciento están relacionados con dispositivos inteligentes (IoT), como televisores, decodificadores o reproductores multimedia.

FRAUDE ONLINE

Respecto al fraude online, supone 4 de cada 10 incidentes de seguridad, con 45.445 casos, un 19 por ciento más que el año pasado. El phishing lidera los fraudes online con 25.133 casos, como correos falsos simulando ser bancos o empresas conocidas para robar datos personales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Incibe.

Además, el organismo ha trabajado, en colaboración con Red.es, para cerrar 4.600 dominios web .es potencialmente fraudulentos, la totalidad de los cuales fue reportado por Incibe.

Los incidentes de ciberseguridad que han tenido como consecuencia un robo de información han ascendido a 3.849 casos de acceso o sustracción no autorizada de datos digitales o confidenciales.

LA LÍNEA DE AYUDA 017 AUMENTA SU ACTIVIDAD

Por su parte, el servicio gratuito y confidencial de Incibe 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' atendió 142.767 consultas en 2025, un 44,9 por ciento más que en 2024, a través de su teléfono, WhatsApp, Telegram, formulario web y atención presencial. Un 49 por ciento fueron consultas preventivas, resolviendo dudas antes de que ocurrieran incidentes, mientras que el 51 por ciento fueron reactivas, ayudando a víctimas a mitigar daños una vez ocurrido el incidente.

Los principales temas de consulta al 017 son variados. Un 28 por ciento de los usuarios han recibido algún intento de phishing por correo electrónico, vishing (llamadas de teléfono fraudulentas para obtener información personal, descarga e instalación de programas maliciosos, o realización de algún pago) o smishing (los delincuentes intentan engañar a las personas para que divulguen información personal o financiera enviándoles mensajes a través de SMS o mensajería instantánea que incorporan enlaces fraudulentos).

Asimismo, el 16 por ciento de personas han necesitado asesoramiento debido a compras fraudulentas en Internet y un 14 por ciento contactaron con la Línea de Ayuda en relación a algún tipo de suplantación de identidad digital.

Además, un 5 por ciento de las consultas de menores han solicitado ayuda y asesoramiento sobre casos de ciberacoso y se han registrado 3.302 reportes de contenidos inadecuados relacionados con abuso sexual infantil a través de nuestra hotline.