Incibe pospone la celebración del Día de Internet Segura 2026 prevista para el día 10

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha decidido posponer la celebración del Día de Internet Segura 2026, prevista para el día 10 de febrero debido a las inclemencias meteorológicas.

El Incibe, en un comunicado recogido por Europa Press, a explicado que debido a la situación meteorológica derivada de las borrascas que afectan a al país en general y en la provincia de Jaén en particular, lugar desde donde se iba a realizar en directo la jornada, ésta se ha pospuesto y en los próximos días informará de la nueva fecha.

Bajo el lema 'Seguridad Digital para Educar en tiempos de IA', la jornada tenía previsto abordar la importancia de apoyar a los centros educativos en el uso seguro de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito formativo.