Incibe y la ULE programan un curso sobre ciberseguridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE), que acogerá el curso sobre ciberseguridad. - ULE

Será los días 18 y 19 de septiembre y abordará los retos en denuncia, protección legal, privacidad y seguridad digital

LEÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de León (ULE) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han programado el curso de extensión universitaria gratuito 'Ciberseguridad, protección del denunciante y lucha contra la corrupción', que tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre con carácter presencial y diseñado para abordar de forma rigurosa los retos actuales en materia de denuncia, protección legal, privacidad y seguridad digital.

La duración del curso es de diez horas lectivas y en ellas se explorarán aspectos "clave" como el funcionamiento de los canales de denuncia en las administraciones públicas, los derechos y protección de quienes denuncian irregularidades, el régimen jurídico aplicable y la importancia de la privacidad y la ciberseguridad en estos sistemas.

Se trata de un curso dirigido por la directora de la Cátedra institucional de Ciberseguridad de la ULE, Adriana Suárez Corona y por la catedrática de Derecho Administrativo y profesora de la ULE María Mercedes Fuertes López, a las que suman casi una decena de profesores y ponentes más.

El curso es gratuito, se desarrollará en modalidad presencial en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y tiene un aforo máximo de 120 plazas, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Las jornadas están dirigidas a estudiantes de Grado de Derecho y Derecho y Administración de Empresas, del Máster de Derecho de la Ciberseguridad y Entorno digital, del Máster de Abogacía, del programa Emildai, así como a cualquier persona interesada.

Con esta iniciativa la ULE pretende reforzar su compromiso con la formación especializada en áreas de "gran relevancia" social y jurídica, proponiendo espacios para la reflexión, la actualización normativa y el intercambio profesional en materias esenciales como la transparencia, protección de derechos y seguridad digital.