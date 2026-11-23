Labores de limpieza efectuadas por la brigada de Medio Rural de Ponferrada en Manzanedo de Valdueza tras los arrastres provocados por las lluvias. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ponferrada (León) y director del Plan Territorial de Protección Civil, Marco Morala, ha señalado este lunes que el periodo de vigilancia continuado establecido en Manzanedo de Valdueza durante el pasado fin de semana ha transcurrido con normalidad, sin tener que destacar ninguna incidencia, aunque se mantiene el nivel 1 de emergencia ante las lluvias previstas y por razones de seguridad.

El Consistorio ha destacado y agradecido la labor de los servicios municipales y la colaboración de la Junta de Castilla y León en la retirada de los materiales acumulados en la pista forestal que comunica San Cristóbal y Peñalba de Santiago.

Asimismo, está pendiente de recibir respuesta de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a la petición enviada para llevar a cabo las actuaciones necesarias, según fuentes municipales.

Pese a la ausencia de incidencias hasta el momento y en atención a las circunstancias posibles, se mantiene el nivel 1 de emergencia y las medidas acordadas en el decreto del pasado 17 de noviembre, ante la previsión de nuevos episodios de lluvias moderadas y por razones de seguridad.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha recordado a los vecinos la importancia de evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de lluvia intensa, mantenerse alejados del cauce del arroyo y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia que se mantienen en la zona.

El Consistorio activó el pasado día 15 el Plan Territorial de Protección Civil de manera parcial a causa de fenómenos meteorológicos adversos que produjeron el desbordamiento del arroyo de Manzanedo. Dos días después, el día 17 de noviembre, se publicó un decreto mediante el cual se elevaba a nivel de emergencia 1 por el riesgo medio de deslizamiento de la ladera en el cauce del arroyo y se establecía la creación de un Centro Coordinador de Operaciones (Cecop) y la toma de nuevas medidas de protección.

El Plan permanecerá activado hasta que desaparezcan las circunstancias que lo motivaron, o tras un informe técnico que aconseje su desactivación o la reducción del nivel de emergencia.

Según el decreto, el derrumbe de la ladera en el cauce del arroyo de Manzanedo provocaría inundaciones y arrastres de lodo en el núcleo de población de Manzanedo de Valdueza, desencadenados por fenómenos meteorológicos adversos o la propia inestabilidad del terreno.