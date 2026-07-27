Increpan y se ríen del origen de un camarero de Valladolid y acaban detenidos al no querer identificarse

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos varones se encuentran en libertad tras ser detenidos la madrugada del pasado sábado después de increpar y reírse del origen de un camarero de un establecimiento de Valladolid y negarse, con posterioridad, a identificarse además de intentar agredir a un agente.

Según informa la Comisaría Provincial, los hechos ocurrieron a las 00.40 horas del día 25 de julio de 2026, agentes uniformados en vehículo rotulado que realizaban labores de prevención policial fueron enviado a un establecimiento de la Plaza Juan Pablo II, donde se alertaba de la presencia de un varón increpando a los clientes.

A su llegada, los agentes observaron a cuatro individuos abandonando apresuradamente el lugar. Requeridos para su identificación, hicieron caso omiso manifestando: "No tenemos por qué hacerlo". Pese a solicitarles la documentación en más de veinte ocasiones, persistieron en su negativa.

Los agentes, integrantes del dispositivo policial y en inferioridad numérica hasta la llegada del apoyo, tuvieron que reiterar de forma clara que mantuvieran la distancia de seguridad, que fue rebasada en numerosas ocasiones. De hecho, llegaron a empujar a los agentes mientras continuaban gritando y realizando aspavientos en la vía pública.

Durante el intento de realizar un cacheo superficial de seguridad, los implicados se negaron de forma reiterada, profiriendo amenazas y expresiones por parte de uno de ellos tales como: "No sabéis quién soy"; "Soy abogado y os voy a denunciar a todos", y otro de ellos: "Os vais a cagar". Asimismo, dificultaron en todo momento su identificación.

A la llegada del apoyo, los implicados mantuvieron su actitud desafiante y agresiva, rebasando nuevamente la distancia de seguridad y amenazando con los puños a los agentes. En ese contexto, uno de los varones, en un alto estado de agitación, se dirigió hacia un policía acompañado de otros dos implicados, llegando a acometerle.

Por ello fue detenido por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, mientras que otro de los implicados fue detenido por un delito de resistencia, al obstaculizar la intervención y la detención de su acompañante. Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas.

Los agentes se entrevistaron con testigos, quienes manifestaron que los detenidos habían estado increpando de forma continuada al camarero, impidiéndole desempeñar sus funciones, riéndose de él y realizando comentarios despectivos sobre su país de procedencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó su libertad.