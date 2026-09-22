Un informe sobre los polígonos de Valladolid identifica tres prioridades y apuesta por aumentar capacidad energética

Presentación del informe sobre las capacidades de los polígonos industriales de Valladolid elaborado por CEOE y por la Junta - CEOE

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) - Un informe sobre las capacidades de los polígonos industriales de Valladolid elaborado por CEOE Valladolid y por la Junta de Castilla y León ha identificado tres prioridades para reforzar la posición industrial de la provincia, entre ellas aumentar la capacidad energética de los espacios para acompañar los procesos de electrificación y descarbonización.

Captar y retener talento técnico y ofrecer estabilidad regulatoria a las decisiones de inversión son las otras dos prioridades identificadas en este informe enmarcado en el Proyecto de Evaluación de Capacidades en Castilla y León para las industrias.

CEOE Valladolid ha destacado al respecto que la provincia dispone de industria consolidada y de polígonos con espacio para seguir creciendo y ha defendido que el aprovechamiento de estas capacidades exige elegir correctamente cada emplazamiento y comprobar desde las primeras fases del proyecto la disponibilidad de suelo, accesos, energía y agua.

El documento concluye que Valladolid dispone de alrededor de 50 polígonos industriales y que la actividad se concentra en un grupo de áreas consolidadas, con empresas y proveedores próximos, mientras que otros polígonos presentan una ocupación baja o media y ofrecen capacidad para acoger proyectos "con recorrido a medio y largo plazo".

El informe diferencia dos modelos complementarios, los polígonos consolidados, "adecuados para empresas que buscan incorporarse a un ecosistema industrial activo", y los polígonos con mayor disponibilidad de suelo, destinados a proyectos que necesitan parcelas amplias y margen para futuras ampliaciones.

Además concluye que la dotación de servicios básicos, como gas, fibra óptica y cobertura 5G, está "prácticamente generalizada" en los polígonos analizados y señala que factores como los accesos, el tamaño de las parcelas, la proximidad a los grandes ejes y la madurez del entorno empresarial adquieren una "importancia especial" en la elección de cada ubicación.

El análisis señala además la disponibilidad de energía en los polígonos industriales como "uno de los principales condicionantes" para la llegada de nuevos proyectos y precisa que de las 25 subestaciones estudiadas, una presenta capacidad disponible real y 22 tienen su potencia comprometida.

La subestación de Las Arroyadas, en Boecillo, dispone de 19,2 MW libres y presta servicio directo al Parque Tecnológico y el informe advierte de que las solicitudes registradas en otros puntos "no pueden considerarse capacidad disponible mientras no hayan sido evaluadas" por lo que añade que cualquier implantación con una demanda energética relevante debe comprobar desde el inicio la capacidad existente en el polígono elegido con la empresa distribuidora.

El documento añade que la provincia dispone también de recursos agrarios, ganaderos, forestales y mineros que pueden favorecer proyectos relacionados con la bioeconomía, el biogás, el biometano, la economía circular y la logística agroalimentaria.

En materia de agua, explica que Valladolid cuenta con una capacidad total de depuración de 140.346 metros cúbicos diarios y con una red de abastecimiento, saneamiento y depuración que presta servicio al área metropolitana y al resto de la provincia, si bien señala que cada proyecto debe comprobar la suficiencia concreta de estos recursos en el polígono o emplazamiento industrial seleccionado.

CEOE Valladolid ha concluido que la provincia dispone de industria consolidada y de polígonos con espacio para seguir creciendo y añade que el aprovechamiento de estas capacidades exige elegir correctamente cada emplazamiento y comprobar desde las primeras fases del proyecto la disponibilidad de suelo, accesos, energía y agua.

El estudio analiza la presencia de sectores como la automoción, la industria farmacéutica y biotecnológica, la agroindustria, la fabricación avanzada y la logística y recoge la experiencia de cinco empresas tractoras de la provincia: Curia Spain, ACOR, Horse Powertrain, Lesaffre Ibérica y Michelin.

"Su actividad muestra la capacidad de Valladolid en producción, tecnología y conocimiento, además de su potencial para generar nuevas oportunidades alrededor de proveedores locales especializados", concluyen desde CEOE que recuerda entre los retos comunes de estas compañías figuran la captación de perfiles técnicos, el avance de los procesos de descarbonización y la necesidad de contar con cadenas de suministro más próximas y menos dependientes del exterior.

El estudio ha sido presentado en una jornada celebrada en la sede de CEOE Valladolid que ha contado con la participación de la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, y del presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno.