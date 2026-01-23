Ingresan en prisión otros tres componentes de un grupo que traficaba con droga en Palencia y Valladolid

Material incautado. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, una mujer y dos varones de 23, 39 y 46 años, han ingresado en prisión tras ser detenidos en el marco de la Operación Serratura contra el tráfico de drogas, por lo que ya se elevan a siete los implicados en este grupo criminal.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en Palencia, los investigados se enfrentan a delitos contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, y pertenencia a organización criminal.

La semana pasada se llevaron a cabo otras cuatro detenciones en Palencia y Valladolid, además de tres registros en viviendas, en los que se localizaron 513 gramos de cocaína, 90 gramos de hachís, 270 gramos de marihuana y 160.000 euros.

Actuaciones posteriores de los guardias civiles encargados de esta operación, permitieron localizar e investigar a tres nuevos componentes de una organización criminal que traficaba con sustancias estupefacientes en estas provincias.