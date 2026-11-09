Una inspección en una finca rústica de Burgos aflora maltrato a ocho gallos y una plantación de marihuana

Gallos hallados en la finca. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a un varón de 24 años en un municipio de la comarca del Alfoz de Burgos como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en la modalidad de cultivo, y de un delito de maltrato animal doméstico por la mutilación sin justificación veterinaria de ocho gallos de raza combatiente español.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación se inició semanas atrás tras constatar la existencia de una parcela rústica vallada que acumulaba suciedad generalizada, abundante chatarra y residuos, y donde se detectaron indicios de irregularidades en el mantenimiento de los animales presentes en la finca.

En la inspección presencial y coordinada, realizada conjuntamente por agentes del Seprona y de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, se localizaron ocho gallos con el afeitado total de crestas y babillas. El informe pericial posterior del Grupo de Periciales Ambientales del Seprona confirmó la mutilación de las aves sin justificación veterinaria y practicada de forma rudimentaria por personal no colegiado.

Asimismo, las fuerzas de seguridad apreciaron en los invernaderos de la propiedad seis plantas de 'cannabis sativa' en avanzado estado de desarrollo vegetativo y de más de dos metros de altura, que arrojaron un peso en verde de 22 kilogramos.

Durante la intervención se detectaron también diversas infracciones administrativas, ya que el propietario carecía del registro legal de explotación avícola y mantenía a varios perros sin la vacunación ni la desparasitación obligatorias. Además, se halló sustancia adhesiva o liga, cuyo uso representa un medio de captura prohibido para la caza.

Las actuaciones finalizaron con la confección de las correspondientes actas de denuncia y la remisión de las diligencias a los Juzgados de la capital burgalesa.