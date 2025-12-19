Las instalaciones culturales de Ciuden (León) reciben más de 103.000 visitas este año y abordan 2026 con "nuevos retos"

La directora del área de Museos, Cultura y Patrimonio de la Ciuden, Concepción Fernández, ofrece una balance del año y acciones previstas en 2026. - CIUDEN

Más de 40.000 personas contemplaron la muestra de Sorolla y La Térmica se consolida como recinto cultural "de primer orden"

PONFERRADA (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

Las instalaciones culturales que gestiona la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), en Ponferrada (León), han recibido en lo que va de 2025 más de 103.000 visitantes, cifra que se incrementará hasta fin de año con motivo de la época de Navidad y 2026 se afronta como un año en el que se plantearán "nuevos retos" con propuestas "de envergadura".

Estos datos incluyen las visitas a ambas instalaciones y a los que hay que sumar participantes en eventos propios de relevancia como el II Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (RedCIT) o la Convención por un Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática.

De esta forma, se cerrará un "año de récord", tal y como ha señalado la directora del área de Museos, Cultura y Patrimonio, Concepción Fernández, en el que la exposición 'Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad' ha supuesto un "hito trascendental" para la corta historia de La Térmica Cultural, que se consolida como recinto cultural "de primer orden".

Solo la exposición de Sorolla, compuesta por 40 obras del autor de 21 prestadores públicos y privados, atrajo a La Térmica Cultural a más de 40.000 personas, entre los visitantes a la muestra y los participantes en las actividades enmarcadas en 'Sorolla en diálogo', según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

"No sólo fue la importancia de la obra la que hizo que La Térmica Cultural fuera un punto de referencia nacional en el mundo de la cultura; nos convertimos en un foco de análisis y de actualización de la figura Sorolla como uno de los autores más trascendentales de la Historia del Arte en España", ha afirmado la directora del área.

LA TÉRMICA CULTURAL

Así, en La Térmica Cultural se han registrado a lo largo de este año 75.396 visitas a las exposiciones permanentes como Fuego Verde, la singular colección de helechos arborescentes, pero también las muestras temporales como 'Cortinos. Colmenares tradicionales del occidente de Asturias', 'La Marcha Negra', 'Las huellas de Altamira. Educa', 'Conectados al futuro. La transición energética' o 'Eroding Franco'.

A todo ello hay que sumar la programación de artes escénicas y musicales para todo tipo de públicos que se desarrollan los fines de semana con participantes del programa Dinamiz-ARTj.

Respecto a las visitas guiadas, 1.261 personas han participado en esta actividad para conocer la instalación. Además, La Térmica Cultural ha acogido actividades de todo tipo, entre ellas la tercera edición del festival de flamenco 'Bierzo al toque' y el II Ciclo de Jazz y Swing, junto con certámenes como el Festival Crápula o los festivales de Heavy Rock y el Familiar Cultural (ambos impulsados por el programa Dinamiz-ARTj).

Esta instalación cultural también ha sido sede de eventos como el II Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (RedCIT), Paisajes25 sobre transición justa, la reunión del Consejo Internacional de Museos (ICOM), la Convención por un Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática o la XVII Bienal de Arquitectura y Urbanismo.

LA FÁBRICA DE LUZ

Por su parte, 27.317 personas han pasado en lo que va de año por La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, que el próximo año 2026 cumplirá 15 años de vida. Estas cifras consolidan la instalación como uno de los espacios "fundamentales" en la oferta cultural de Ponferrada. "Sigue siendo motivo de orgullo para esta comarca como garante de la memoria colectiva en torno a la generación de energía y del patrimonio industrial", ha indicado Concepción Fernández, que ha recordado el "importantísimo valor" de la instalación.

Además, ha recordado que ha sido galardonada con varios premios internacionales por su "modélico proceso de restauración" para la puesta en valor de la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) que "hoy es ejemplo de recuperación" dentro del patrimonio industrial español.

Durante 2025 La Fábrica de Luz. Museo de la Energía ha impulsado una programación cultural en la que han participado más de 2.000 personas y que ha incluido talleres semanales para público infantil, así como campamentos y otras actividades dirigidas a público adulto y familiar.

Además de la programación desarrollada por el personal de la Fundación, han sido "claves" las alianzas generadas con otras entidades tanto públicas como privadas. También ha acogido varias exposiciones, como 'Quino, Mafalda y el medio ambiente', 'Templo de transformación' o 'Las moléculas que comemos'. En cuanto a las visitas guiadas a la instalación, han asistido en lo que va de año 1.958 personas.

2026 CON PROPUESTAS "DE ENVERGADURA"

Una vez superado el "rotundo éxito" de la exposición en torno a Sorolla, La Térmica Cultural acogerá en 2026 nuevas propuestas "de envergadura" que buscan "consolidar" este espacio en la escena cultural nacional con exposiciones que van a suponer nuevos retos de organización y de adecuación para la instalación industrial.

A la exposición 'Flujos comunes', enmarcada en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo recientemente inaugurada en Ponferrada, y que estará disponible para el público en la Sala Turbinas hasta el mes de marzo, se unen otras "grandes iniciativas de autores de primera línea".

Así, en el mes de enero se inaugurará 'Félix de la Concha. Coreografías de la atención', que reunirá más de 500 obras de este autor de raíces bercianas, reconocido a nivel internacional y que llegará a la Sala Condensadores con una "interesantísima propuesta que combina arte y relato", ha explicado Fernández.

Otro nombre propio en 2026 en La Térmica Cultural será el de la palentina Marina Núñez, cuya obra 'Tantos mundos en este' llegará a esta instalación después de su paso por el Museo Nacional de Antropología de Madrid.

'VIENTOS DEL PUEBLO'

No obstante, el acontecimiento más destacado para el próximo año será una nueva exposición de uno de los autores más reconocidos de la Historia del Arte en España, Eduardo Chillida. En el marco de la conmemoración de los '50 años de España en libertad' llegará la muestra 'Vientos del pueblo', que reúne 70 imágenes símbolos de un nuevo tiempo histórico en Portugal y en España.

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía verá reforzada su colección permanente y su museografía a través de una instalación interactiva que permitirá conocer el proceso de transformación energética de una manera más didáctica.

Otra de las iniciativas destacadas que iniciará su andadura es la exposición de proyectos bajo el paraguas de 'Territorios Creativos. Espacio de participación ciudadana', mediante el que se ofrecerá un espacio para artistas y colectivos de zonas de transición justa en el que podrán mostrar sus obras al público.

La Fundación ofrece apoyo técnico en montaje, coordinación y difusión para facilitar la visibilidad de los creadores. De esta forma, se busca contribuir a la vida cultural en zonas marcadas por la transición energética y económica, impulsar la participación ciudadana y dar espacio a las voces creativas de territorios que están en transformación.