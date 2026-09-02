Instituciones burgalesas advierten de la "tolerancia cero" y de las consecuencias penales de las novatadas

Un momento de la reunión. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

BURGOS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Burgos, la Universidad de Burgos (UBU) y el Ayuntamiento de la capital han mantenido este miércoles una reunión para coordinar las actuaciones de prevención de novatadas y botellones ante el inicio del nuevo curso académico, por lo que han recordado que habrá "tolerancia cero" ante este tipo de prácticas que pueden derivar en graves consecuencias penales o administrativas.

En el encuentro han participado el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente; el rector de la UBU, José Miguel García; la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez; el concejal de Seguridad de Burgos, Ángel Manzanedo; el subjefe de la Policía Local, Juan Romo, y el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, José Carlos Donoso.

Todos ellos han abordado la estrategia preventiva ante la llegada de casi 3.000 alumnos de nuevo ingreso a la universidad, de los cuales un 60 por ciento procede de fuera de la provincia. Asimismo, los representantes institucionales han destacado los avances logrados durante los últimos años hasta prácticamente erradicar las novatadas en el entorno universitario burgalés.

Igualmente, han remarcado que los dispositivos de vigilancia de la Policía Nacional y la Policía Local no se limitarán al recinto del campus, sino que se extenderán a residencias y zonas de ocio de toda la ciudad.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha señalado que esta reunión evidencia la postura "unánime" del entorno institucional y ha asegurado que se continuará trabajando para evitar que se transmitan tradiciones que dejen "indefensos a los nuevos alumnos ante reglas no escritas que acarrean responsabilidades administrativas e incluso penales".

Por su parte, el rector de la UBU, José Miguel García, ha calificado de "éxito" la coordinación entre las distintas administraciones e ha indicado que la Universidad aplica una normativa clara para la erradicación total de estas prácticas.

García ha avisado de que cualquier conducta vejatoria conllevará sanciones académicas, como la expulsión parcial o total, e incluso la puesta en conocimiento de los hechos ante la Fiscalía en caso de apreciar indicios de delito.

En esta misma línea, el concejal de Seguridad, Ángel Manzanedo, ha aseverado que el Ayuntamiento de Burgos mantiene una postura "rotunda" frente a actos que atenten contra la dignidad de las personas. Manzanedo ha recalcado que estas conductas no se pueden justificar como tradición o integración y ha abogado por un disfrute de la etapa universitaria con libertad, seguridad y respeto.

Las instituciones han recordado finalmente que las personas que se sientan amenazadas o sean víctimas de estos comportamientos pueden contactar con los teléfonos de emergencia 091 de la Policía Nacional o 092 de la Policía Local de Burgos.