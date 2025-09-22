El Instituto Berit de la UCAV focaliza en la familia su próximo ciclo formativo

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Berit de la Familia de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) pondrá en marcha el ciclo formativo 'Familia y Esperanza: claves para fortalecer la familia y renovar la sociedad', organizado junto a la Cátedra 'Abilio de Gregorio'.

Con este curso la Universidad Católica de Ávila pretende apoyar a las familias y formarlas para "que puedan cumplir mejor su función educadora", ha señalado la directora del Instituto Berit de la UCAV, Concepción Albarrán.

El curso consta de ocho sesiones que se celebrarán con una periodicidad mensual y que podrán seguirse tanto de manera presencial en la UCAV como vía streaming, tanto si se es parte de la UCAV como si no, aunque "sería ideal que acudieran presencialmente", ha señalado Albarrán, ya que se pretende seguir una metodología de trabajo muy participativa.

A estas jornadas se podrá acudir de manera íntegra o yendo a sesiones concretas, pero la primera opción incluye la opción de conseguir un certificado digital al finalizar el programa.

La conferencia inaugural tendrá lugar el 25 de septiembre bajo el título 'La familia, esperanza de la sociedad'. La seguirán les sesiones 'La importancia de las virtudes en la vida personal y familiar', 'La prudencia: aprender a decidir bien en familia', 'La justicia: relaciones familiares y sociales basadas en el respeto', 'La fortaleza: educar para superar las dificultades', 'La templanza: educar para la libertad interior' y 'Más allá de las cardinales: otras virtudes necesarias en la familia'. La conferencia de clausura, 'Educar en virtudes: sembrar esperanza para la sociedad', se pronunciará el 14 de mayo de 2026.