El Instituto Confucio de León acoge un curso que conecta la enseñanza del idioma chino con la economía y los negocios

Archivo - Instituto Confucio de la Universidad de León, en la capital leonesa. - UNIVERSIDAD DE LEÓN - Archivo

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE), en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha puesto en marcha el curso de extensión universitaria 'Chino + Economía: Cultura empresarial y negocios', una propuesta formativa que combina el aprendizaje básico de la lengua china con el conocimiento del entorno económico y empresarial del país.

Con 60 horas presenciales, el curso está diseñado para que el aprendizaje del idioma y la comprensión de la cultura empresarial china avancen de forma simultánea. Para ello, el programa integra los contenidos lingüísticos de las cinco primeras unidades del material didáctico con conceptos relacionados con la actividad empresarial y tareas prácticas vinculadas al mundo de los negocios.

La metodología, de carácter comunicativo y basada en tareas, plantea un aprendizaje especialmente práctico. El alumnado no solo aprende expresiones y recursos básicos para saludar, presentarse, contar, concertar una cita o desenvolverse en situaciones cotidianas, sino que los aplica en escenas relacionadas con la actividad empresarial, como el intercambio de tarjetas, los banquetes, la organización de reuniones o la entrada de una empresa en el mercado chino.

De esta forma, la formación busca acercar al estudiantado a las particularidades de la comunicación en chino y, al mismo tiempo, a los factores culturales que influyen en las relaciones profesionales y empresariales con China, favoreciendo un aprendizaje significativo y conectado con situaciones reales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El curso está dirigido al estudiantado de grado y máster de la Universidad de León, así como a otras personas interesadas en adquirir conocimientos básicos de lengua y cultura china aplicados al ámbito económico y empresarial. La programación se desarrollará hasta el próximo mes de junio.

MÁS ALLÁ DEL IDIOMA

La propuesta incorpora además la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales mediante conferencias de expertos, mesas redondas y otras actividades relacionadas con los contenidos del curso, lo que amplía la perspectiva del alumnado sobre las relaciones económicas y empresariales con China.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Universidad de León y responde también a la creciente relación económica entre España y China. El objetivo es ofrecer al estudiantado una formación que combine competencias lingüísticas, conocimiento cultural y herramientas para desenvolverse en contextos económicos y empresariales internacionales.