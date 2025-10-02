El Instituto Confucio de León reúne a más de 130 investigadores en un congreso sobre estudios contemporáneos sobre China

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) acoge el congreso 'Contacto y diálogo entre Oriente y Occidente: V Conferencia Internacional sobre Estudios Contemporáneos sobre China', en el que participan más de 130 congresistas procedentes de 60 universidades de doce países de manera presencial y online.

En la inauguración del encuentro el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez, ha asegurado que el congreso es una ocasión "privilegiada" para reflexionar, debatir y proyectar desde León el futuro de los estudios sobre China en España, en Europa y en todo el mundo.

Además, ha destacado que en él se unen varias generaciones de especialistas que ofrecen oportunidades para que los más jóvenes presenten sus contribuciones, fortaleciendo así la continuidad de los estudios sobre China en Europa y reafirmando su capacidad de renovación y adaptación a los desafíos de la actualidad.

Durante dos días se abordarán cuestiones como la lengua, la cultura, la literatura, la traducción, la enseñanza internacional del chino o la historia. En total se presentarán en el congreso 120 propuestas que buscan "la calidad y la excelencia", según ha explicado el director español del Instituto Confucio de la ULE, Óscar Fernández.

Asimismo, ha incidido en que esta cita no solo es una plataforma para la comunicación de ideas académicas, sino también para la ampliación de las relaciones entre China y Occidente porque ese contacto y diálogo entre Oriente y Occidente está concebido como un espacio de reflexión y como un puente de entendimiento entre culturas, saberes y formas de ver el mundo, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

En este sentido, ha destacado que el diálogo entre Oriente y Occidente adquiere una relevancia "renovada" en un tiempo en el que los desafíos globales requieren respuestas colectivas y colaborativas.

"TRASCIENDE EL TIEMPO Y EL ESPACIO".

En la inauguración del encuentro ha participado a través de videoconferencia el consejero agregado de Asuntos Culturales y Educación de la Embajada China en España, Hou Yongfeng, que se ha mostrado convencido de que este congreso no constituye únicamente un intercambio académico e intelectual, sino también un vínculo emocional entre tradiciones que "trasciende el tiempo y el espacio".

Igualmente, ha recalcado que la humanidad se enfrenta al mismo tiempo a desafíos comunes como el cambio climático, la protección del medioambiente y la desigualdad. En este contexto, el diálogo entre civilizaciones adquiere "un nuevo significado" y el intercambio cultural no debe limitarse a la evocación del pasado, sino orientarse también hacia el futuro.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha recordado que fue alumno del Instituto Confucio, ha mostrado su "respeto, cariño y admiración" y ha dado la bienvenida a los asistentes a una ciudad que suma más de 2.000 años de historia. "En estos siglos León ha mantenido un legado que la ha convertido en un interesante cruce de caminos, referente artístico y, por supuesto, referente internacional como sede de las primeras Cortes con la presencia del pueblo en el año 1188", ha concluido.