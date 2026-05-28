El Instituto Confucio de la ULE logra el segundo premio nacional en el Concurso 'Puente a China'

Las alumnas del Instituto Confucio de León Valeria Mesa y Cecilia Llamazares, ganadoras del segundo premio del Concurso 'Puente a China' en las categorías de 'Educación Secundaria' y 'Universitaria'. - ULE

LEÓN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) participó los días 23 y 24 de mayo en la final nacional del concurso 'Puente a China', celebrada en la Sección Consular de la Embajada de China en Madrid, donde obtuvo el segundo premio en las categorías de 'Educación Secundaria' y 'Universitaria', resultado que le permitió además recibir el 'Premio a la Excelencia Organizativa'.

El certamen, organizado por la Embajada de China en España en colaboración con los institutos Confucio de España, tiene como objetivo promover el conocimiento de la lengua y la cultura chinas a través de pruebas lingüísticas, culturales y artísticas.

La competición reunió en Madrid a los mejores estudiantes de chino de los distintos institutos Confucio de España y se dividió en dos categorías: alumnado de enseñanza secundaria y estudiantes universitarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El concurso consta de tres fases: un discurso sobre un tema propuesto (en esta edición bajo el lema 'Persiguiendo el sueño chino), una ronda de preguntas sobre lengua y cultura chinas y, finalmente, una prueba de talento artístico y cultural relacionada con China, en la que los participantes pueden mostrar libremente sus habilidades.

Las representantes del Instituto Confucio de la ULE lograron destacados resultados en ambas categorías. Valeria Mesa obtuvo el segundo premio en la categoría de Educación Secundaria, mientras que Cecilia Llamazares consiguió también el segundo puesto en la categoría Universitaria.

Asimismo, en la categoría de Educación Primaria, celebrada previamente en formato online, la alumna Alexia Pérez obtuvo igualmente una destacada participación.

CERTAMEN "MUY COMPETITIVO" Y DE ELEVADO NIVEL

El elevado nivel de los participantes puso de manifiesto que se trata de un certamen "muy competitivo" y la preparación realizada por el profesorado del Instituto Confucio de la ULE permitió a las estudiantes alcanzar estos "excelentes" resultados frente a representantes de otros centros de toda España.

Como reconocimiento al trabajo desarrollado y a los resultados obtenidos, el Instituto Confucio de la ULE recibió además el 'Premio a la Excelencia Organizativa'.

La celebración de este concurso constituye también una oportunidad de encuentro entre estudiantes de chino de toda España, favorece el intercambio de experiencias y el acercamiento a la lengua y cultura chinas.