Intenta zafarse de los agentes que le cacheaban al portar 15,8 gramos de speed en Cogeces de Íscar

Un momento de la detención del varón. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, por un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras una intervención realizada en la localidad de Cogeces de Íscar (Valladolid) y en la que se le incautaron 15,8 gramos de speed.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla, que prestaba servicio de seguridad ciudadana, observó varios vehículos estacionados en la Plaza Mayor de la localidad. Uno de ellos llamó especialmente la atención de los agentes al permanecer con las ventanillas abiertas y un perro en su interior.

Minutos después, al regresar al mismo punto, los guardias civiles comprobaron que dicho vehículo ya no se encontraba allí y le vieron abandonando la plaza a gran velocidad. La patrulla inició un seguimiento discreto para identificar al conductor, verificando que se dirigía hacia una localidad cercana, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Finalmente, los agentes lograron situarse detrás del vehículo hasta que su conductor estacionó frente a una vivienda. Al aproximarse para identificarlo, los agentes percibieron un fuerte olor en su ropa compatible con el consumo reciente de marihuana o hachís.

Ante esta circunstancia, se le indicó que depositara sus pertenencias en el vehículo. En ese momento, el individuo intentó acceder a su domicilio, teniendo que ser sujetado para evitarlo, mientras gritaba.

Durante el registro superficial de seguridad, un agente localizó en el bolsillo del forro polar del individuo un paquete de tabaco que contenía en su interior un envase de plástico blanco.

Dicho envase guardaba una sustancia blanca y húmeda. Tras su pesaje, arrojó un total de 15,84 gramos. Por su presentación, textura y ductilidad, la sustancia fue identificada de manera indiciaria como speed.

Ante estos hechos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de tráfico de drogas, quedando a disposición judicial.