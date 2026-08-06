Interior detecta 5.586 casos activos de víctimas de violencia de género en CyL, 2.697 con menores a cargo

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VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 5.586 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 2.697 son con menores a cargo, siete de ellos de riesgo alto, según los datos estadísticos de julio de 2026 recogidos por Europa Press.

Del total de casos activos en la Comunidad, a 31 de julio de este año, dos son de riesgo extremo, 57 de riesgo alto y 880 de riesgo medio y 4.649 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, en 77 las mujeres son menores de 18 años, en 1.356 de 18 a 30, en 2.541 de 31 a 45, en 1.450 de 46 a 64, y en 162 de 65 o más.

La estadística también refleja que hay 749 casos generales de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal". Dos de ellos, son de riesgo extremo, 58 alto y 647 medio.

Además, dentro del total de casos se incluyen 2.697 en los que la víctimas tiene menores a su cargo, con siete de esos casos en los que los hijos o adolescentes corren riesgo alto de ser agredidos por el maltratador de su madre y 108 en los que corren riesgo medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

MÁS DE 104.000 CASOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuales 1.165 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo.

Además, según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de julio de 2026, del total de casos activos, había 53.818 con menores a cargo de la víctima. Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos de violencia machista en general que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.335 víctimas menores de 18 años; 25.756 mujeres de 18 a 30 años; 48.357 de 31 a 45; 26.685 de 46 a 64 y 2.533 de 65 y más años. La estadística también refleja que hay 13.464 casos de "especial relevancia".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.885 casos activos; la Comunidad Valenciana, con 17.111; la Comunidad de Madrid, con 12.591; Canarias, con 6.462; Galicia, con 6.188; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.776; Castilla y León, con 5.586; Islas Baleares, con 4.306; Extremadura, con 2.967; Aragón, con 2.436, y Principado de Asturias, con 2.293.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.