Inversión de 290.000 euros para estabilizar un talud en la carretera de acceso a Guardo desde Palencia

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de una inversión de 289.838 euros destinada a la estabilización de un talud en la carretera SCP-15, en el término municipal de Guardo (Palencia), una actuación que permitirá reforzar la seguridad en esta vía.

La intervención, ejecutada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital mediante tramitación de emergencia, consiste en la construcción de un muro de escollera para asegurar la estabilidad de la ladera y prevenir nuevos desprendimientos.

Esta carretera constituye uno de los principales accesos a la localidad de Guardo desde la CL-615, por lo que la actuación resulta especialmente relevante para garantizar la movilidad en la zona y la seguridad de los usuarios.

Los trabajos se llevan a cabo tras registrarse un desprendimiento de tierras y vegetación que obligó a actuar de forma inmediata, restableciendo en primer lugar la circulación y ejecutando posteriormente la solución definitiva para consolidar el talud.