Las inversiones en vivienda, suelo industrial para la creación de empleo y agricultura, las que más crecen en 2027

AMPL-El presupuesto para 2027 ascenderá a 16.472 millones, "el más alto", y sube un 13,11% sobre el vigente de 2024 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, han presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, un documento que asciende a 16.471,94 millones de euros, donde las inversiones en materia de vivienda, las dirigidas a suelo industrial y empleo, y las asignadas a agricultura y ganadería se sitúan como las tres áreas con mayor crecimiento dentro de las cuentas públicas.

Según han detallado ambos dirigentes autonómicos en la presentación del Proyecto de Ley, en relación con las políticas de acceso a la vivienda, el presupuesto contempla una partida de 292 millones de euros, lo que supone un incremento global del 46,97 por ciento.

La asignación presupuestaria directa asciende a 235 millones de euros, con un aumento del 54,51 por ciento, e incluye 80 millones de euros dedicados al fomento del alquiler. Asimismo, se suman 57 millones de euros en beneficios fiscales, área que experimenta una subida del 76,47 por ciento.

Durante la exposición de estas partidas, el presidente ha subrayado el esfuerzo en materia residencial. "Entregaremos el próximo año mil viviendas públicas en nuestra comunidad autónoma". En este sentido, ha detallado el alcance "social" de la medida al precisar que se facilitará "una vivienda pública, un hogar, en torno a 2.500 personas aproximadamente en la Comunidad, en todas las provincias".

Por su parte, La Consejería de Agricultura contará con una dotación de 1.664 millones, una subida del 16,53 por ciento. Así, como ha detallado el vicepresidente se trata de inversiones que tienen como finalidad mejorar la competitividad de las explotaciones, además de generar valor añadido y fortalecer la industria agroalimientaria con el fin de "fijar población en el mundo rural".

De este importe total, 924 millones de euros corresponden a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y 740 millones a fondos propios de la Administración autonómica. Dentro del desglose interno, se destinan 257 millones de euros al apoyo de la empresa agraria (con un alza del 11,68 por ciento), 117 millones a infraestructuras agrarias (+3,95 por ciento), 82 millones a comercialización e industrialización (+12,26 por ciento), 28 millones a sanidad animal (+115,38 por ciento) y 21 millones de euros a la subvención de seguros agrarios (+54,41 por ciento).

En el ámbito del tejido empresarial, empleo y suelo industrial, las cuentas destinan 440 millones de euros al fomento del empleo, la seguridad laboral y las relaciones laborales, partida en la que se incorporan 30 millones de euros para un nuevo bono dedicado a la cuota de autónomos.

Las cuentas cuenta un año más con un anexo dedicado a la sostenibilidad demográfico y territorial que, en esta ocasión, alcanza los 3.356 millones de euros para 1.020 acciones en municipios menores de 20.000 habitantes en materia de servicios públicos, infraestucturas, vivienda, conectividad, apoyo a la actividad empresarial, emprendimiento e innovación.

ORIENTACIÓN SOCIAL DEL PRESUPUESTO

En el ámbito global de la propuesta presupuestaria, Fernández Mañueco ha remarcado la orientación "social" del proyecto al destinar 11.250 millones de euros, cifra equivalente al 81,94 por ciento del gasto no financiero de las consejerías, a las áreas de Sanidad, Educación, Protección y Promoción Social y Cultura.

El gasto social no financiero específico para Sanidad, Educación y Servicios Sociales absorbe 10.670 millones de euros, lo que representa el 77,72 por ciento de las partidas de los departamentos del Ejecutivo autonómico.

Dentro de este bloque, los gastos de personal concentran 4.916 millones de euros, los bienes y servicios 2.451 millones y las transferencias corrientes 2.759 millones de euros.

La Sanidad encabeza el volumen de recursos al disponer de 5.604 millones de euros, montante que representa el 40,82 por ciento del gasto no financiero gestionado por las consejerías. La atención especializada absorbe 3.237 millones de euros y la atención primaria dispone de 1.773 millones.

El gasto farmacéutico cuenta con 1.326 millones de euros, el transporte sanitario dispone de 154 millones y la partida asignada al funcionamiento de los helicópteros medicalizados asciende a 32 millones de euros.

En lo referente a la Educación, la asignación alcanza los 3.308 millones de euros, presupuesto que supone el 24,09 por ciento del gasto no financiero. El área de educación escolar, Formación Profesional y enseñanzas universitarias crece un 21,35 por ciento hasta situarse en 2.619 millones de euros. La gratuidad educativa en la etapa de 0 a 16 años dispone de 2.145 millones de euros, las universidades cuentan con 584 millones (+15,71 por ciento) y se habilitan 12,6 millones de euros para la gratuidad de la primera matrícula universitaria.

De forma adicional, se consignan 76 millones de euros para transporte escolar y acompañamiento, junto a 38 millones de euros para el programa de becas de estudio.

La Consejería de Servicios Sociales dispone de un presupuesto total de 1.758 millones de euros, importe que representa el 12,81 por ciento del gasto no financiero. Las partidas destinadas a profesionales y funcionamiento de centros de atención social se incrementan un 42,23 por ciento hasta alcanzar 795 millones de euros, mientras que la prestación directa de servicios sociales supone 709 millones de euros.

Las actuaciones orientadas a la promoción y apoyo a la mujer ascienden a 16 millones de euros, experimentando un aumento del 31,8 por ciento.

Por otra parte, en el apartado de movilidad e infraestructuras del transporte, las cuentas consignan 262 millones de euros, lo que constituye una subida del 22,83 por ciento.

Como han detallado en la presentación, las partidas destinadas de forma específica a las familias suman un global de 3.581 millones de euros, importe que registra un aumento del 31,79 por ciento. Del total citado, 2.680 millones de euros corresponden a inversión directa en materia de vivienda, transporte, formación, empleo y prestaciones sociales, mientras que 901 millones de euros se articulan mediante beneficios fiscales para familias numerosas, natalidad, acceso al hogar y fomento de la contratación.

Por bloques de atención, los programas de mayores cuentan con 411 millones de euros; las políticas para personas con discapacidad disponen de 290 millones; la infancia absorbe 109 millones, y los proyectos para juventud y mujer suman 47 millones de euros.

En el apartado de inversiones sociales prioritarias, se destinan 538 millones de euros a equipamientos e infraestructuras sanitarias, educativas, universitarias y asistenciales. Las políticas medioambientales e infraestructuras de la materia disponen de 623 millones de euros, lo que equivale a una subida del 19,79 por ciento.

La gestión del medio ambiente cuenta con 529 millones de euros; la ordenación del medio natural dispone de 240 millones, y los operativos de prevención y extinción de incendios forestales registran un aumento del 45,76 por ciento hasta alcanzar 205 millones de euros.

Por su parte, la dotación para medios aéreos y unidades helitransportadas sube a 59 millones de euros (+163,08 por ciento) y las actuaciones en materia de abastecimiento y saneamiento hídrico suman 94 millones de euros, destinando además 23 millones de euros a la protección y educación ambiental.

En el sector cultural y turístico, el proyecto prevé 124 millones de euros para patrimonio histórico y acción cultural; 68 millones de euros para fomento cultural; 42 millones de euros para turismo; 24 millones de euros para actividad deportiva, y 15 millones de euros para el comercio autonómico.