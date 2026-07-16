Una investigación en Burgos lleva a una banda que alquilaba coches que vendía luego en República Dominicana. - GUARDIA CIVIL BURGOS

La Guardia Civil ha detenido a seis personas vinculadas en el pasado con hechos similares y cuya base de operaciones se asentaba en la Comunidad de Madrid BURGOS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Ramsel' iniciada en Burgos, ha detenido y puesto a disposición judicial a seis varones, con edades comprendidas entre los 32 y los 65 años, por integrar un grupo criminal que se dedicaba a alquilar de vehículos de los que luego se apoderaban para venderlos en la República Dominicana.

A los detenidos se les imputan, en distinto grado de autoría y participación, delitos de apropiación indebida de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se remontan al mes de noviembre de 2024, cuando se recuperó en Burgos un vehículo en tránsito por la provincia, que era transportado por carretera en un semirremolque con destino a Países Bajos. Se trataba de un turismo de alta gama alquilado días antes en el aeropuerto de Barcelona que había viajado hasta Madrid, constatándose que el plazo para su devolución había vencido, conforme documentaba la empresa propietaria.

Las investigaciones al respecto arrojaron indicios sólidos de la existencia de un entramado delictivo con actividad internacional, dedicado a la apropiación de vehículos, principalmente de alquiler y algunos de alta gama, que, previa manipulación y alteración de placas de matrícula, número de bastidores y documentación, eran transportados por carretera con destino a Países Bajos.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos confluyeron, en un determinado punto, con la practicadas paralelamente por el Grupo de Informes y Apoyo a Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid. El bilateral intercambio de información entre unidades del Cuerpo dio paso a la Óperación Ramsel' y permitió llevar conjuntamente la investigación, hasta la total identificación, localización y puesta a disposición judicial de un grupo de personas relacionadas entre sí, implicadas directamente en la trama delictiva.

Una vez llegaban los automóviles al país de destino, donde el tejido delincuencial continuaba, eran embarcados en contenedores para viajar vía marítima con destino a República Dominicana, para su comercialización en ese país por terceros en el mercado negro de segunda mano.

Confirmadas estas aseveraciones y como resultado del arduo análisis de la información obtenida, de los movimientos y posicionamientos de los vehículos implicados, así como de la verificación de la documentación recabada y de los contratos de alquiler, se recuperan dos vehículos en España y se esclarecen seis delitos de apropiación indebida de otros tantos turismos, hechos estos, acometidos en apenas 15 días.

Adicionalmente, se confirmó la existencia de un grupo de personas vinculado en el pasado con hechos similares cuya base de operaciones se asentaba en la Comunidad de Madrid, donde fueron localizados. Se trata de un grupo perfectamente organizado, muy activo, con ramificaciones internacionales, que mantiene ciertas medidas de seguridad; jerarquizado, con claro y definido reparto de funciones, con capacidad para cubrir todos los escalones del entramado delictivo.

En connivencia, unos alquilaban y se apropiaban del vehículo, otros manipulan o alteraban el número de bastidor, las placas de matrícula y la documentación--disponen de talleres donde acometer los trabajos--y otros trasladaban, cargaban y descargaban en origen y destino, al disponen de transporte por carretera y chófer.