Una investigación de la USAL, único proyecto español de la convocatoria internacional sobre geociencias de la Unesco

SALAMANCA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Universidad de Salamanca (USAL) ha sido la única institución española que ha obtenido una de las cinco ayudas para la investigación concedidas en la última convocatoria de 2021-2022 del 'Programa Internacional de Geociencias' de la UNESCO del total de los 27 proyectos internacionales presentados.

Así lo ha dado a conocer la institución académica salmantina, en una información recogida por Europa Press, tras la reciente resolución emitida por el comité de la Unesco para la evaluación del programa.

En este contexto, Lola Pereira, catedrática de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Salamanca dirigirá hasta el próximo 2026, con una financiación anual de 7.000 dólares, el estudio titulado 'RESOURCES4ALL. Natural resources: the value of raw materials in the Good mining practises'.

El trabajo, "único nuevo proyecto aprobado para España en la convocatoria internacional", persigue "iniciar conversaciones en el marco de este programa de la UNESCO que pongan en valor a las materias primas, su necesidad y su aplicación, con el foco puesto en el desarrollo de buenas prácticas mineras", ha explicado la catedrática a través del sevicio de Comunicación de la USAL.

Concretamente, el estudio se orienta a amplificar el intercambio entre personal científico entre universidades y centros de investigación, empresas mineras y la sociedad en general para analizar la necesidad de materias primas con el fin de "construir un mundo más sostenible y cercano a la energía y economía verde".

Para ello, el trabajo de investigación abordará durante los próximos cuatro años la transferencia de conocimiento "de forma transparente", con el abordaje de diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente y las materias primas; la sociedad "inclusiva, innovadora y reflexiva", pero también los riesgos para la salud relacionados con la minería para "avanzar hacia una sociedad segura" y cumplir así con muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (ONU).

Las acciones se desarrollarán en sesiones de congresos internacionales y eventos específicos como seminarios o talleres, junto con "una plataforma permanente de intercambio de información" con la ayuda de los distintos participantes relacionados con este tema. El primero de ellos previsto ya para el próximo mes de septiembre en Turín.

Tal y como ha apuntado la USAL, la iniciativa se ejecutará hasta 2026 en colaboración con la empresa Minera de Orgiva e instituciones científicas y académicas de Angola, Sudáfrica, Italia, Portugal y Mozambique.