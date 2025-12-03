Investigada en Palencia una mujer por quedarse con 100 décimos del Sorteo del Niño de 2025

PALENCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado en Palencia a una mujer de 39 años y nacionalidad paraguaya como presunta autora de un delito de apropiación indebida por no devolver un centenar de décimos del Sorteo del Niño de 2025, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los hechos se produjeron con motivo del sorteo extraordinario del Niño, cuando una administración de lotería de la capital palentina entregó 100 décimos para su venta en un establecimiento de la localidad de Villalobón. Finalizado el periodo de venta, la administración reclamó tanto los billetes sobrantes como el dinero correspondiente a los vendidos, pero no obtuvo respuesta.

Ante la falta de devolución, el responsable de la administración presentó denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación y practicó las diligencias oportunas, concluyendo con la investigación de la mujer como presunta responsable de un delito de apropiación indebida.