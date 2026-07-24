Investigado un agricultor por el incendio de Rábano de Aliste (Zamora), ya estabilizado, que arrasó unas 300 hectáreas

Investigado un agricultor por el fuego de Rábano de Aliste (Zamora), ya estabilizado, que arrasó unas 300 hectáreas - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un agricultor como supuesto autor del incendio forestal declarado el pasado 22 de julio en Rábano de Aliste (Zamora), que ha quedado estabilizado a las 7.30 horas de este viernes tras afectar a una superficie que podría alcanzar las 300 hectáreas de cereal, monte bajo y arbolado, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), apunta a que el fuego se originó mientras el investigado realizaba labores de cosecha de cereal con una máquina cosechadora.

Además, los trabajos se desarrollaban en un momento en el que no se cumplían las condiciones ambientales fijadas en la Orden FYM/510/2013, que regula el uso del fuego y establece medidas preventivas contra incendios forestales en Castilla y León.

El incendio se declaró sobre las 19.30 horas del 22 de julio en el paraje de El Cotón, junto a la carretera ZA-V-2443, y afectó a los términos de Viñas, Rábano de Aliste y Sejas de Aliste. Las llamas comenzaron en terrenos de cultivo y una hilera de pinos antes de propagarse hacia una zona de monte con robles.

Las pesquisas determinaron que, en el momento de los hechos, la temperatura superaba los 30 grados y el viento alcanzaba velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora, circunstancias que, junto con la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarada por la Junta de Castilla y León, impedían la realización de este tipo de trabajos con maquinaria agrícola.

Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, el incendio permanece estabilizado desde las 7.30 horas de este viernes, tras iniciarse a las 19.34 horas del pasado miércoles, y mantiene un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0.