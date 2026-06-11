Investigado un camionero por quintuplicar la tasa de alcoholemia en Soria. - SUB. GOBIERNO EN SORIA

SORIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un camionero por quintuplicar la tasa de alcoholemia permitida tras someterse al control después de cometer una infracción de tráfico en la A-2 a su paso por Arcos de Jalón (Soria).

Los hechos ocurrieron a las 16.55 horas del día 5 de junio de 2026, en el kilómetro 167,000 de la A-2. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón (Soria) procedió a la parada y control de un vehículo articulado de gran tonelaje tras la comisión de una infracción a la normativa de tráfico.

Al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, éste arrojó tasas de 0,76 y 0,80 miligramos por litro de alcohol en aire espirado, quintuplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 miligramos por litro.

En vista de lo anterior, esta persona es investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el art. 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de la Guardia Civil de Tráfico de Soria fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza nº 1 de Almazán.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.