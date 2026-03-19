Investigado por causar un incendio de 64 hectáreas en Tierra de Campos, en la provincia de Palencia

La Guardia Civil durante labores de extinción de un incendio. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una persona como supuesta autora de un delito de incendio forestal ocurrido en una pequeña localidad de la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia.

Los hechos se produjeron en agosto, cuando el apero del tractor con el que trabajaba esta persona golpeó una piedra de gran tamaño, lo que generó una chispa que provocó un incendio "de gran magnitud", han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

El fuego, que calcinó 64 hectáreas de terreno agrícola y forestal, afectó tanto a fincas particulares de cultivo como masa arbórea de encina y roble.

Tras iniciar las investigaciones pertinentes, la Guardia Civil pudo identificar a la persona autora de los hechos y procedió a su investigación.