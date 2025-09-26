Un investigado por cobrar 1.500 euros como adelanto de unas obras que no ejecutó en Trigueros (Valladolid)

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una persona por un presunto delito de estafa, al cobrar 1.500 euros en concepto de adelanto para unas obras que nunca realizó en Trigueros del Valle (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de un vecino que había publicado un anuncio en una página web en el que solicitaba presupuesto para la realización de unas obras en un inmueble. Posteriormente, fue contactado por una persona en representación de una empresa, con la que firmó un contrato en el mes de agosto por un importe presupuestado de 4.000 euros.

En el momento de la firma, el denunciante entregó 1.500 euros como adelanto. Sin embargo, desde entonces, el constructor no inició los trabajos comprometidos y dejó de responder a las llamada y mensajes efectuados por el perjudicado.

Tras las gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunta autora de un presunto delito de estafa. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.