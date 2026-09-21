Investigado un conductor de riesgo extremo y sin permiso que triplicaba la tasa de alcoholemia

Imagen de un agente de la Guardia Civil durante el control - GUARDIA CIVIL

ZAMORA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de riesgo extremo y con antecedentes por delitos contra la seguridad vial ha sido investigado por la Guardia Civil por conducir sin permiso, que no ha obtenido nunca, y por triplicar la tasa de alcoholemia, según ha informado el Instituto armado.

Los hechos ocurrieron la pasada semana durante un control preventivo de alcohol y drogas realizado en la localidad zamorana de Valdefinjas donde una patrulla detectó que el conductor de un turismo carecía del permiso de conducción porque nunca lo ha obtenido.

Las mismas fuentes han informado de que tras efectuar las pruebas para la determinación del grado de alcohol mediante aire espirado, el hombre arrojó un resultado que superaba el triple del máximo permitido.

De estos hechos se han instruido las correspondientes diligencias penales que han sido trasladadas tanto a la Sección de Seguridad Vial de Fiscalía de Zamora como al Tribunal de Instancia de Toro y la investigación ha permitido conocer que este conductor acumula varios antecedentes penales por hechos similares, así como sanciones administrativas por "infracciones muy graves" por conducir con presencia de drogas en el organismo.

La Guardia Civil ha recordado que la reincidencia en conductas delictivas en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial implica un progresivo endurecimiento de las penas y puede llevar al cumplimiento efectivo de penas de prisión, la pérdida definitiva del permiso de conducir e incluso el decomiso del vehículo.