Investigado por distribuir agua a varias viviendas desde una arqueta municipal en Tordesillas (Valladolid)

La Guardia Civil con las mangueras conectadas a una arqueta municipal en Tordesillas (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

Cuenta con múltiples antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, ocupación de inmuebles y fraude eléctrico

TORDESILLAS (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a un varón por un presunto delito de defraudación de fluido de agua corriente en una vivienda de la localidad de Tordesillas después de localizarse una conexión a una arqueta municipal.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, durante un servicio ordinario en la localidad de Tordesillas, observó que de una arqueta de uso exclusivo para extinción de incendios, propiedad del Ayuntamiento de Tordesillas, se había instalado de forma ilegal una manguera de unos 30 metros.

Esta conducción estaba oculta entre la maleza, se dirige al interior de una zona de casas y, tras varios empalmes, distribuía el agua corriente a todas las viviendas de la zona.

Tras realizar gestiones con el Ayuntamiento, se confirmó que dichas viviendas carecían de autorización para conectarse a la red, por lo que estaban haciendo uso de forma ilegal del suministro. Los agentes procedieron al corte de la instalación y a la restitución del uso original de la boca de incendios.

En el lugar fue identificado el residente de una de las viviendas afectadas, quien reconoció voluntariamente ante los agentes ser el autor de la conexión ilegal y procedió en ese momento a su retirada.

Por tales hechos, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de este varón como presunto autor de un delito de defraudación de fluido, en este caso agua corriente. Al investigado le constan múltiples antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, ocupación de inmuebles y fraude eléctrico.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.