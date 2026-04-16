Investigado el dueño de una explotación ganadera de Salamanca por 60 ovejas muertas y otras sin alimento

Imagen facilitada por la Guardia Civil con los animales muertos - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 43 años titular de dos explotaciones ganaderas ubicadas en la provincia de Salamanca como presunto autor de un delito de maltrato animal y de abandono de animales tras haber encontrado al menos 60 ovejas muertas y otras "en condiciones extremas, sin alimento ni atención veterinaria" por lo que se apunta a un abandono prolongado de los animales.

En total, el propietario tenía registrados en la explotación ganadera 568 animales, pero los agentes sólo hallaron con vida a 240 ovejas y a 20 corderos, todos en "deficientes" condiciones sanitarias, de alimentación y cuidados "y en algunos casos en condiciones de agonía, con enfermedades o incluso atrapados en vallados".

La Guardia Civil ha explicado que las inspecciones permitieron constatar que los animales se encontraban en una situación de "abandono prolongado" con instalaciones que carecían de las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, sin control de atención veterinaria y con un estado generalizado de insalubridad incompatible con el bienestar animal.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero cuando se encontraron varios cuerpos de ovejas sin vida y en un estado avanzado de descomposición en un camino próximo a la localidad salmantina de Aldehuela de la Bóveda.

Agentes del SEPRONA se hicieron cargo de la investigación y tras localizar al propietario de una ganadería ovina cercana realizaron junto con veterinarios del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería una inspección en dos explotaciones ganaderas de su propiedad situadas en Aldehuela de la Bóveda y en Villalba de los Llanos en las que hallaron al menos 60 cadáveres de ovejas y corderos en diferentes estados de descomposición, así como restos óseos y pieles diseminados.

También existían varias zonas de pequeños apilamientos donde el responsable de los animales había tratado de quemarlos y de recuperarlos agentes crotales y etiquetas plásticas de ovejas y corderos que no se encontraban en las instalaciones.