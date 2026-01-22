Investigado el dueño de una mini central hidraúlica que provocó la muerte de aves protegidas en Palencia

Agentes de la Guardia Civil comprueban la instalación. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 60 años como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna por el fallecimiento de varias especies de aves protegidas al carecer de medidas de protección una línea eléctrica de una mini central hidráulica de su propiedad.

Fue Ecologistas en Acción los que denunciaron al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del riesgo de esta instalación para las aves que sobrevuelan la localidad de Torquemada.

Los agentes del Seprona localizaron el cadáver de un ratonero común, además de verificar que el tendido eléctrico no disponía de medidas de protección para las aves.

Por dicha razón se realizaron las oportunas diligencias procediendo a la investigación del titular de la línea eléctrica por el referido delito.