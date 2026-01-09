Investigado Por Estafar A Una Empresa Salmantina Con La Que Hizo De Intermediario En La Venta De Un Camión. - GUARDIA CIVIL SALAMANCA

SALAMANCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Guardias Civiles del equipo ROCA de la Comandancia de Salamanca investigan a un varón residente en la provincia salmantina como supuesto autor de un delito de estafa a una empresa, por un total de 83.057 euros, con la que hizo de intermediario en la venta de un camión.

La investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por una empresa salmantina víctima de una estafa, en la que los delincuentes habían publicado un anuncio de venta de un camión, supuestamente ubicado en Alemania, como han indicado desde la Comandancia de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El investigado, que ha actuado como supuesto intermediario de la operación y con apariencia totalmente legal, había llegado a un acuerdo con la persona que ha denunciado los hechos para llevar a cabo la gestión de compra y traslado del vehículo hasta Salamanca.

Por ese motivo se han realizado transferencias por el montante citado a diversas cuentas bancarias de España y Alemania. Al observar que la compra se retrasaba sin causas aparentes y que pudiera tratarse de una estafa, el perjudicado interpuso la correspondiente denuncia, por lo que los agentes del cuerpo solicitaron de inmediato el bloqueo de las cuentas corrientes receptoras de las transferencias, como han añadido desde la Comandancia.

Gracias a esta acción se pudo bloquear y posteriormente reintegrar al perjudicado un total de 75.057 euros, ya que se ha impedido que los implicados pudieran vaciar las cuentas destino de lo estafado, como habían hecho con los primeros 8.000 euros transferidos como señal de la compra del vehículo.

La Guardia Civil de Salamanca mantiene recuerda que mantiene activo un procedimiento para bloquear las cuentas corrientes receptoras de transferencias fraudulentas, que requiere de rapidez en la interposición de la denuncia y la aportación de toda la información disponible sobre la estafa sufrida, para evitar que los delincuentes se puedan hacer con el dinero sustraído.