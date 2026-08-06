Incendios.-Investigado por el fuego de Berrocal (Salamanca) tras cortar con una radial en la plaza de toros de una finca - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en Berrocal de Huebra (Salamanca), originado tras realizar trabajos de corte con una radial en la plaza de toros de una finca de la localidad. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Béjar, pertenecientes a la Comandancia de Salamanca, han iniciado las pesquisas tras el fuego iniciado el pasado 28 de julio sobre las 13.28 horas.

Los efectivos han realizado una inspección técnico-ocular en el lugar y han tomado declaración a posibles testigos. La investigación ha determinado que el investigado utilizaba una herramienta cuyo uso está expresamente prohibido en zonas de monte y en su franja de protección de 400 metros, especialmente con la alerta meteorológica por riesgo de incendios forestales vigente en Castilla y León.

El fuego ha alcanzado un Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1) de forma inicial por la posible afección a personas e infraestructuras, si bien las autoridades lo han rebajado posteriormente a IGR-0 al descartarse este riesgo. Tras sufrir una reactivación durante la jornada del 29 de julio, las llamas han quemado una superficie aproximada de 214 hectáreas de pasto.

Como consecuencia del suceso, tres personas han resultado afectadas, de las cuales dos han sufrido quemaduras leves y la tercera ha necesitado asistencia por inhalación de humo. Asimismo, las llamas han alcanzado a una cabaña ganadera y han provocado la muerte de unas 80 ovejas. La Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca ha recordado que el periodo comprendido entre el 12 de junio y el 12 de octubre está declarado como época de peligro alto de incendios en la comunidad.

Durante este tiempo queda prohibida la utilización de maquinaria que pueda generar chispas o focos de ignición en el monte y su área de influencia. En lo que va de campaña, el instituto armado ha investigado a cinco personas en la provincia salmantina por delitos de incendio forestal por imprudencia grave relacionados con el uso de maquinaria o quemas agrícolas, y ha detenido a una persona más por un fuego intencionado.

Por ello, las fuerzas de seguridad han pedido extremar la prevención y han resaltado que la colaboración ciudadana resulta fundamental para proteger el entorno natural.