Investigado en Laguna por usurpar la identidad de otro al transferir un coche. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un individuo en Laguna de Duero (Valladolid) por usurpar la identidad de otra persona en la tramitación de la transferencia de un vehículo, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos cuando la persona suplantada denunció, tras comprobar a través de la aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico, que figuraba un vehículo registrado a su nombre del cual no tenía conocimiento, ni relación alguna.

Ante estos hechos, el denunciante se personó en dependencias de Trafico, donde solicitó información detallada. Allí le facilitaron un informe en el que constaba que el citado vehículo había sido transferido mediante los trámites realizados por una gestoría. Según manifestó el perjudicado, la firma que aparecía en la documentación no correspondía con la suya e indicó que se trataba presuntamente de una falsificación.

Tras las gestiones realizadas, la Guardia Civil investiga al autor de los hechos e instruye las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.