Un investigado por robo con fuerza de herramientas en un garaje en Villaverde de Arcayos (León)

Material recuperado por la Guardia Civil tras ser sustraído en un robo con fuerza en Villaverde de Arcayos (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Reconoció los hechos e hizo entrega del material sustraído, valorado en 2.000 euros LEÓN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido un robo con fuerza cometido en un garaje de la localidad de Villaverde de Arcayos, termino municipal de Almanza (León), en el que fueron sustraídas diversas herramientas valoradas en unos 2.000 euros, a raíz de la denuncia presentada por el perjudicado en el Puesto del citado municipio.

Nada más tener conocimiento de los hechos el Puesto de la Guardia Civil de Almanza inició una investigación consistente en la recogida de indicios, entrevista con testigos y recogida de otras informaciones, identificando al posible autor del robo, quien reconoció los hechos e hizo entrega a los investigadores del material sustraído que se encontraban ocultos en una vivienda anexa a su domicilio.

En concreto entregó desbrozadoras, una motosierra, rollos de manguera y diversa herramienta, valorados en unos 2.000 euros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por este motivo, la persona investigada, con las diligencias instruidas, fue puesta a disposición del Tribunal de Instancia de Sahagún (León).