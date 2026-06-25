Investigado en Segovia por falsificar una factura para cambiar la titularidad de un coche

Investigan a un hombre por falsificar una factura para cambiar la titularidad de un coche. - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA, JUNIO 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Segovia investiga a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de falsedad documental, después de detectar que había falsificado la documentación mercantil necesaria para transferir la titularidad de un vehículo, según informan fuentes del Instituto Armado.

El investigado utilizó de forma fraudulenta los datos de una empresa segoviana para hacer creer que ésta había vendido el coche, cuando en realidad no tuvo ninguna participación en la operación.

La investigación se inició el pasado 20 de mayo, cuando el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Segovia tuvo conocimiento, a través de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la existencia de discrepancias en un expediente de cambio de titularidad. Este trámite se había gestionado a través de una gestoría de la capital segoviana, que actuó como intermediaria en el proceso administrativo sin ser consciente, en principio, de la irregularidad del documento que se le había entregado.

Tras recabar e inspeccionar toda la documentación administrativa relacionada con el expediente, los agentes detectaron que la factura de compraventa presentada incluía los datos fiscales de una empresa de Segovia que figuraba como parte vendedora del vehículo. Sin embargo, las comprobaciones policiales han constatado que dicha mercantil no emitió en ningún momento ese documento ni participó en la transacción que se pretendía formalizar.

Las pesquisas posteriores han permitido determinar que la factura falsa fue confeccionada por una persona cercana a la propia empresa afectada. Esta persona, valiéndose del acceso que tenía a los datos de la mercantil, ha sido identificada como la responsable de remitir el documento fraudulento a la gestoría, con el objetivo de que el trámite de cambio de titularidad del automóvil culminara con éxito sin levantar sospechas en una primera revisión.

Una vez esclarecidos los hechos, los agentes de la Guardia Civil han procedido a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, que ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Segovia para que continúe con el procedimiento judicial correspondiente. Será este órgano el que determine, en última instancia, las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos investigados.