Investigado en Soria el conductor de un vehículo articulado que quituplicaba la tasa de alcoholemia

Agente de la Guardia Civil. - SUB GBNO. EN SORIA

SORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria está investigando al conductor de un vehículo articulado pesado que quintuplicaba la tasa de alcohol permitida y que fue detenido después de sufrir un siniestro vial.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, los hechos ocurrieron a las 22:45 horas del día 4 de septiembre, en la CL-101, a su paso por la localidad de Noviercas, hasta donde se desplazó una la patrulla de motoristas de la Guardia Civil debido al v vuelco de parte del semirremolque en un siniestro en el que el conductor resultó ileso.

Una vez personados los guardias civiles en el lugar, realizaron las correspondientes pruebas de alcohol y drogas al conductor, que arrojó tasas de 0,80 y 0,94 mg/l de alcohol en aire espirado, quintuplicando así la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l.

El conductor está investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal al haber superado la tasa de alcoholemia establecida. Las diligencias instruidas por la patrulla del Destacamento de Tráfico de Soria, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria.