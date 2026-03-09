Investigado en Soria por un delito de estafa a través de una falsa oferta de empleo por Instagram

SORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS -

La Guardia Civil de Soria investiga a una persona como presunta autora de un delito de estafa bancaria, cometido a través de internet mediante la difusión de falsas ofertas de empleo en la red social de Instagram, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La investigación se inició como consecuencia de la denuncia presentada por un perjudicado a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. La víctima manifestaba haber sido víctima de una estafa, todo ello tras acceder a un anuncio publicado en la red social Instagram en el que se ofrecía la posibilidad de obtener ingresos adicionales trabajando desde su domicilio.

Según el relato del denunciante, tras el intercambio de información con los presuntos responsables de la oferta a través de aplicaciones de mensajería instantánea, éste fue incorporado a distintos grupos donde se le asignaban tareas. Su trabajo estaba aparentemente relacionado con la interacción en páginas web conocidas, con tareas como dar "me gusta" o realizar determinadas acciones online. Inicialmente, el perjudicado recibía pequeños pagos a través de servicios de envío instantáneo de dinero, lo que generó confianza en el funcionamiento del supuesto trabajo.

DINERO A CAMBIO

Posteriormente, los responsables del grupo comenzaron a exigir la realización de inversiones económicas, supuestamente vinculadas a operaciones con criptoactivos. La víctima, para poder continuar en el grupo y recuperar las cantidades invertidas junto con los beneficios prometidos, debía completar todas las tareas asignadas, cuyos importes aumentaban progresivamente.

Siguiendo las indicaciones de los supuestos gestores del grupo, el perjudicado realizó varios envíos de dinero mediante Bizum y transferencias bancarias por un importe total de 1.438 euros. Tras completar varias de las tareas exigidas, los responsables le indicaron que debía realizar un nuevo ingreso de mayor cuantía para poder recuperar el dinero invertido. Ante la imposibilidad de efectuar dicho pago, perdió el acceso a los fondos, cesando posteriormente las comunicaciones con los autores.

CIBERDELITO

Las gestiones técnicas de investigación y el esclarecimiento inicial de los hechos se llevaron a cabo por el Equipo de la Cibercomandancia de la Guardia Civil con sede en León. Sus componentes, especialistas en la investigación de delitos relacionados con la cibercriminalidad, lograron identificar al presunto beneficiario del dinero procedente de la estafa.

Posteriormente, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Soria, pertenecientes a la Comandancia de Soria, procedieron a la investigación de una persona como presunta autora de un delito de estafa bancaria.

Los agentes investigan la determinación de la posible existencia de más víctimas o personas implicadas.