Un investigado como supuesto autor de tres delitos de robo con fuerza en chalets de Valencia de Don Juan (León)

Un varón es investigado como presunto autor de tres robos con fuerza cometiudos en chalets de la urbanización Valjunco de Valencia de Don Juan (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón es investigado como presunto autor de tres robos con fuerza en viviendas producidos en la madrugada del 30 al 31 de agosto de 2024, cuando se cometieron varios delitos contra el patrimonio en tres chalets de la urbanización Valjunco, situada en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan.

Los robos se produjeron tras forzar las puertas de las viviendas con un objeto contundente y posteriormente los perjudicados denunciaron los hechos en el puesto de la Guardia Civil de la localidad coyantina, por lo que se iniciaron en ese momento las investigaciones pertinentes para su esclarecimiento.

La investigación se ha prolongado durante 20 meses y finaliza con la investigación de un varón por la comisión de dichos delitos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Esta actuación policial se enmarca en el 'Plan contra el robo en viviendas' que desarrolla la Comandancia de la Guardia Civil de León, remitiendo las actuaciones realizadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.