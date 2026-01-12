Investigado en Valladolid por mutilaciones a gallos que fueron localizados tras un incendio en unas viviendas

Archivo - Uno de los gallos mutilados. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un vecino de la capital vallisoletana como presunto autor de un delito contra los animales tras localizarse en su propiedad seis gallos de raza Combatiente Español que presentaban las crestas y barbillas mutiladas.

La actuación se inició después de que el Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Valladolid informara a la Guardia Civil de la llegada, el pasado 3 de enero, de varios animales depositados por la Policía Municipal.

Estos habían sido hallados en el patio de una vivienda afectada por un incendio declarado en un bloque de un barrio de la ciudad, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras una visita a las instalaciones municipales para comprobar el estado de los animales, se constató que entre ellos había un perro de siete meses de raza Mallinois, diez gallinas mestizas y siete gallos de raza Combatiente Español.

De estos últimos, seis ejemplares adultos presentaban mutilaciones en crestas y barbillas, lesiones que podrían constituir un delito de maltrato animal conforme al Título XVI bis, artículo 340 bis del Código Penal, que sanciona causar lesiones graves, provocar sufrimiento físico o psíquico o someter a los animales a condiciones inadecuadas, incluidas omisiones o negligencias.

Las penas pueden incluir prisión e inhabilitación para la tenencia de animales, con ampliación de la protección a cualquier vertebrado, tal y como ha recordado la Guardia Civil.

Por todo ello, en dependencias oficiales, los agentes investigan varón como presunto autor de un delito contra los animales, por la tenencia de los gallos mutilados, lo que incumple también las condiciones de bienestar animal regulado en el artículo 7 del Real Decreto 637/2021, de 27 de julio.

Las diligencias instruidas serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía Provincial de Valladolid, en su sección de Urbanismo y Medio Ambiente.