Investigado en Valladolid por simular ser víctima de una estafa para eludir el pago de un crédito

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VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de los delitos de estafa y simulación de delito tras corroborarse que había denunciado falsamente el uso fraudulento de sus datos personales para la obtención de un crédito telemático, del que quería eludir el pago.

Los hechos se originaron a raíz de la denuncia del ahora investigado, quien manifestó, en dependencias policiales, no haber solicitado un microcrédito por un importe de 300 euros a la entidad financiera.

Durante su comparecencia, y tras ser expresamente advertido de las responsabilidades penales en las que incurriría en caso de denunciar un delito inexistente, el ciudadano negó de forma categórica haber gestionado dicho préstamo, así como haber extraviado, sufrido el robo o cedido su Documento Nacional de Identidad (DNI) a terceras personas.

En el marco de las investigaciones técnico-policiales para el esclarecimiento de los hechos, los agentes solicitaron los correspondientes informes tanto a la entidad crediticia como a la entidad bancaria donde se efectuó el ingreso del dinero.

El resultado de las gestiones demostró que los 300 euros del crédito fueron transferidos a una cuenta bancaria activa, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras el análisis del informe emitido por la sucursal bancaria, se constató que dicha cuenta había sido abierta de forma presencial en el año 2013, momento en el que se había verificado plenamente la identidad de la titular.

Los agentes comprobaron que la propietaria de la cuenta es la cónyuge y conviviente del denunciante desde el año 2019, una información que desmontaba la versión del supuesto fraude de identidad.

Por todo lo actuado, y ante las evidencias obtenidas que apuntan a que el investigado intentó eludir el pago del crédito al simular ser la víctima de una estafa, se procedió a su investigación por un presunto delito de estafa y otro de simulación de delito.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.